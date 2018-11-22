خبير عراقي: قطر تخطط لاحتلال أراضي البلاد تحت غطاء الاستثمار

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، مؤيد الجحيشي، عن مخطط قطري لاحتلال مساحات واسعة من الأراضي العراقية تحت غطاء الاستثمار، فيما أكد أن الفشل سيكون مصير التحالف الخماسي الذي تسعى الدوحة لتشكيله لمواجهة دول المقاطعة.

وأوضح الجحيشي في تصريحات صحفية أنه "بحسب المعلومات المسربة من الاجتماعات التي جمعت وزير الخارجية القطري مع خميس الخنجر والسياسيين العراقيين، ستدعم قطر عملية إعمار المحافظات السنية من خلال الاستثمار".

وأضاف أن الدوحة ستشتري مساحات واسعة من الأراضي في هذه المحافظات وتنشئ عليها أبنية ووحدات سكنية وستكون ملكيتها لقطر، وهي عملية استيلاء على الأراضي العراقية تحت غطاء الاستثمار، وهو نوع من الاحتلال".

كما أشار الخبير العسكري العراقي إلى أن "الدوحة تخير العراق بين إعطائها هذه الأراضي أو أن تدخل داعش في المدن العراقية مجدداً".

وحول التحالف الخماسي المزمع تشكيله ومن المقرر أن يضم العراق وقطر وإيران وتركيا ونظام الأسد، قال الجحيشي إن "التحالف الخماسي الذي تسعى قطر لتشكيله لن يولد"، مضيفاً أن "قطر تلعب بالنار، فهذا التحالف لن يرى النور لأنه بعيد عن أمريكا".

وتابع الجحيشي: "كيف تترك واشنطن هكذا تحالف يتشكل وهي تعادي إيران وكل من يتبع إيران ويساعدها، وفي الوقت ذاته هناك عقوبات مفروضة على إيران فإذا تحالفت هذه الدول الخمس معاً، حينها ستعاقب أمريكا هذه الدول المتحالفة مع إيران، وقد هددت واشنطن بأنها ستفرض نفس العقوبات على أي دولة لا تلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران".

واعتبر الجحيشي أن "هذا التحالف الخماسي إذا تشكل فإنه لغرض استهداف دول الخليج العربي"، مشيراً إلى أن "تشكيل تحالف الناتو العربي هو أفضل طريق للتصدي لهذا التحالف الخماسي".