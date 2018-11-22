"مستقبل وطن" ببني سويف يقيم منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقرية بني عدي

أقام حزب مستقبل وطن ببني سويف، عدة منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقرية بني عدي بمركز ناصر. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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