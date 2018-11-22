أمجد طه: لا مصالحة مع قطر إلا بعد تطبيق المطالب الـ 13

أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن موضوع المصالحة مع قطر، غير مطروح بقمة الرياض المقبلة، إلا إذا طبقت قطر المطالب الـ13 التي قدمتها لها دول المقاطعة الأربع.

وكتب طه في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "الشهر القادم ممثل نظام قطر سيُطبق مقولة: الحل في الرياض.. سيأتي ليسمع من الكبار ...يسمع ليطبق..هذا إذا ما مُنع في آخر لحظة".

وأضاف: "وموضوع المصالحة غير مطروح إلا بعد تطبيق الشروط والحوار لن يأتي إلا ..على آلية تطبيق الشروط ال١٣ ...لا المطالب ذاتها".

وقاطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطر في 5 يونيو من العام الماضي، بسبب دعم قطر للإرهاب، وقدمت الدول الأربع قائمة مطالب لحل الأزمة، كان في مقدمتها إغلاق قناة الجزيرة وتخفيض التعاون مع إيران، ولكن قوبلت تلك المطالب بالرفض من قبل الدوحة.