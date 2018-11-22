شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد: دعم الحكومة للجمعيات الأهلية يعيد لها دورها الخدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يؤكد أن الحكومة أخيرا تنبهت لدور المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع، ويعد للجمعيات الأهلية دورها الخدمى فى المجتمع.

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المجتمع المدنى يشارك بشكل كبير فى دعم الحكومة لحل مشكلات المجتمع والمشاركة بشكل إيجابى فى التواصل مع الجماهير وبالتالى لا بد من دعمهم خلال الفترة المقبلة لتنفيذ هذه المهمة.

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات من البعض لتشويه دور الجمعيات الأهلية، رغم دورها الكبير فى مساعدة الحكومة، وقرارات الحكومة الحالية تعيد الصورة الجيدة للجمعيات الأهلية.