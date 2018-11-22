"10 آلاف جنيه".. "سيارات مصر" تكشف عن أكبر تخفيض بعد اتفاقية الجمارك

كتب- معتز عباس:
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة سيارات مصر، إن المواطن المصري منذ 2004 "وقت توقيع اتفاقية جمارك السيارات"، كان يريد الحصول على سيارة بسعر مناسب مثل دول الخليج، ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف أبو المجد، خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، تقديم عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة "ten"، اليوم الأربعاء، أن الشركات الأم تزيد أسعار السيارات بنسبة 7% كل عام، وأكبر تخفيض على سعر أي سيارة ربما يصل إلى 10 آلاف جنيه، مضيفًا أن الشركات الأم عادة ما ترفع
الأسعار
بمقدار 3 إلى 5% كل عام، ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة هذا...
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