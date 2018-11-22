كتب محمد عطايا:
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن ولي العهد محمد بن سلمان، غير متورط بأي شكل من الأشكال في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف في حواره مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الأربعاء، أن من نفذوا العملية تم تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستعمل على التأكيد بألا تتكرر تلك الحادثة مجددًا.
وأعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، وألقت القبض على 18 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، وطالبت بإعدام خمسة منهم في القضية التي...
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترد على تقرير المخابرات الأمريكية وعلنية محاكمات قتلة خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .