السعودية ترد على تقرير المخابرات الأمريكية وعلنية محاكمات قتلة خاشقجي

كتب محمد عطايا:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن ولي العهد محمد بن سلمان، غير متورط بأي شكل من الأشكال في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف في حواره مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الأربعاء، أن من نفذوا العملية تم تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستعمل على التأكيد بألا تتكرر تلك الحادثة مجددًا.

وأعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، وألقت القبض على 18 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، وطالبت بإعدام خمسة منهم في القضية التي...