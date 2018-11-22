محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن رئيس بلدية القدس التابعة لإسرائيل، نير بركات، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت منح السفارة الأميركية التي يتم إنشاءها في مدينة القدس مساحة 700 متر مربع إضافية.
وقال نير في بيان له: "أنا فخور بالموافقة على توسيع مبنى السفارة الأميركية في عاصمة دولة إسرائيل"، مضيفا "كان نقل السفارة خطوة تاريخية من قبل الرئيس ترامب، الذي أوضح للعالم كله أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل"، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وختم بركات بالقول "سنواصل مساعدة الإدارة الأميركية في توسيع أنشطتها في العاصمة، وسنكون سعداء بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس".
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من ديسمبر 2017 الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تمنح مبنى السفارة الأمريكية في القدس مساحة إضافية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .