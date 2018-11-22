​العالم في صور: قمة بن زايد وقادة فرنسا.. والمهاجرون يسعون لدخول أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من قمة جمعت رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مأدبة عشاء في فندق دي ماتينيون في باريس، وحتى انتظار المهاجرين من أمريكا الوسطى الأمل في الوصول إلى الولايات المتحدة .

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