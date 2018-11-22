"رضا" تطلب خلع "علي": "بخيل كرهني في الزواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "رضا" بدعوى قضائية ضد زوجها "علي" أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تطالب فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر.

تقول "رضا" في دعواها: "جوزي بيهرب من مصاريف البيت بذهابه إلى منزل أمه في الأسبوع أربع مرات، وكل ما كلمه يجيب لي شوايا بطاطس وبعض الخضروات ويسبنى ويمش، من يوم ما اتجوزته مش عارفة أمسك جنيه في أيدي".

وتقول "رضا.م - 29 سنة" ربة منزل، تزوجت من "علي.س - 33سنة" صاحب مكتب للمحاسبة: "زواجًا تقليديًا عن طريق أمي وحماتي، وعندما جاء للتعرف علي رأيته بشوشًا ومتعلمًا ومتدينًا وصاحب عمل وميسور ماديًا فوافقت وطالبته بشقة قريبة من منزل أهلي وفعل وعلمت بعد الزواج أنها إيجار قديم".

تضيف الزوجة عن تفاصيل زواجها: "من أول يوم زواج لاحظت كلما طالبته بشيئ يؤجله، قولت جوزي كسلان عادي، لكني اكتشفت بخله الشديد بعد نزولي معه لشراء بعض الخضروات، سكت وقولت مع الوقت هيتغير، لكن صفاته غريبة ومش عارفة أفسرها، كل ما أتكلم معاه عن الحاجات الناقصة في البيت يجبلي شوية بطاطس على طماطم وخيار وجبنة، ويسبني ويمشي بعدها لبيت أمه، يأكل ويشرب هناك باليومين والثلاثة ويرجع، كأنه مش متجوز أصلاً".

تشكى "رضا" زوجها لحماتها وتقول: "رد فعلها كان مفاجئ بعدما قمت بعرض الوضع عليها، إذ ردت: تعالى معاه يا حبيبتي.. ولا تكلمت معاه لحل الوضع، بالعكس رحبت بكل ما يفعله ابنها".

وتضيف "رضا": "طالبته بمصروف للمنزل، رفع صوته وأهانني أمام أسرته، وقال: أنتي ناقصك حاجة ولا هو أفترى وخلاص".

تختتم الزوجة حديثها قائلة: "ذهبت إلى منزل أسرتي وعرضت الوضع عليهم ولم يعجبهم ما يحدث خصوصًا بعدما شاهدوا شكلي ووزني الناقص، وشعوري بالمرض، فاستدعاه والدي ولم يلب الدعوى، فطالبه بالطلاق لكنه رفض وبشدة، فلم يكن أمامي إلا الذهاب لمحاكم الأسرة للتخلص من تلك الشخصية البخيلة"، مرددة: "مش هتجوز تاني أبدًا ده كرهني في الزواج".

ولجأت "رضا" إلى محكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع ضد زوجها، وحملت الدعوى رقم 3360 لسنة 2018 وما تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها. ​