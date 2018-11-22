وفاة رئيس المخابرات الحربية الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وفاة رئيس إدارة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية "المخابرات الحربية"، الفريق أول إيجور كوروبوف عن عمر يناهز 63 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية : "توفي رئيس إدارة الاستخبارات التابعة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، في عامه الثالث والستون، بعد مرض خطير وطويل الأمد"، وفق وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

يذكر أن "إيجور كوروبوف" تم تنصيبه رئيسًا لإدارة الاستخبارات الروسية في فبراير لعام 2016، خلفًا للفريق أول إيجور سيرجون والذي توفى بصورة مفاجئة عن عمر 59 عاماً.