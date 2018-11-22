أبرز عناوين الصحف: المحقق مولر لم ينته من ترامب بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – مصراوي ذكرت مجلة بوليتكو الأمريكية أنه على الرغم من إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأجوبة كتابية إلى المحقق الخاص روبرت مولر، إلا أن الأخير لم تنته بعد من الأسئلة الموجهة للرئيس. كما أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا حول عمليات انتهاك بحق الأطفال المهاجرين في مراكز احتجاز تمولها بريطانيا في ليبيا.

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