لمستخدمي أندرويد.. تطبيقات يجب إزالتها إذا كانت على هاتفك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشف خبراء تقنيون عن تطبيقات يحتاج إلى إزالتها مستخدمو نظام "أندرويد"، إذا كانت على هواتفهم.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة "ESET"، لاحظ القائمون عليها أن هذه التطبيقات تندرج تحت فئة البرمجيات الخبيثة المصرفية عبر الهاتف المحمول ذات الوظائف المعقدة.

والعديد من هذه التطبيقات تتنكر كمعجلات ومنظفات، ومديري بطاريات، حيث تعرض على المستخدم إعادة توجيه من أجل تثبيت برامج ضارة أخرى من متجر "بلاي ستور" بمجرد تشغيلها.

وتضم القائمة العديد من التطبيقات منها، "Master Cleaner" و"Phone Power Booster"، وشملت أيضًا تطبيق "Calling Free" وبعض تطبيقات لفقدان الوزن مثل "AppLock Privacy Protector" و"Wifi-Hotspot"، وبعض تطبيقات الحماية من الفيروسات "Virus Cleaner".