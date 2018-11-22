حول العالم في 24 ساعة: السعودية ترد على تقرير المخابرات الأمريكية وعلنية محاكمات قتلة خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي: شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن ولي العهد محمد بن سلمان، غير متورط بأي شكل من الأشكال في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وانتقاد عضو الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر، بيان الرئيس دونالد ترامب حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما تضمنه من تأييد ودعم للمملكة العربية السعودية.

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