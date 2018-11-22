رفاق الهايج: منع موسيقيين في الدار البيضاء إجهاز على الحركة الفنية ونطالب بإطلاق سراحهم

طالب حقوقيون، اليوم الأربعاء، سلطات مدينة الدار البيضاء، بالإفراج الفوري عن شابين فنانين، تم اعتقالهما من وسط المدينة، ومنعهما من ممارسة “فن الشارع”، معتبرين أن هذا المنع إجهاز على الحركة الفنية.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إن “الجمعية وهي تتابع قضية منع شباب مبدع في فن الموسيقى بساحة مارشال واعتقالهم ومحاكمتهم دون ارتكابهم لأي فعل يعتبر خارج القانون والإجهاز على حركة فنية حضارية راقية ضد الانخراف والعنف والكراهية تقف على ماطال حريتهم وحقوقهم من تعسف وخرق”.
وأعلنت الجمعية في ذات البلاغ عن تضامنها المطلق مع الموسيقيين المعتقلين، وتنديدها بقرار منعهم و اعتقالهم “لأسباب واهية وغير ذات مرجعية”، مطالبة بالإفراج عنهم وإسقاط متابعتهم، بالإضافة إلى تعبئة كافة الفعاليات السياسية والحقوقية للانخراط في حملة المطالبة بإطلاق سراح الفنانين.
وكانت المصالح الأمنية في الدار البيضاء قد اعتقلت شابين موسيقيين يمارسان هوايتهما على مستوى ساحة الأمم المتحدة وسط الدار البيضاء، وتم تقديمهما في حالة اعتقال، حيث يواجهان أحكاما بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
ويتعلق الأمر بكل من بدر معتز ومهدي عشطاوي، البالغين من العمر على التوالي 25 و28 سنة، حيث وجهت لهما تهمة “إلحاق الأذى بالسلطات أثناء ممارستهم لمهامهم”.
المحامي يوسف الشهبي، سبق وقال في حديث مع “اليوم24″، إن الأحداث تعود إلى الأسبوع الماضي، حيث إن عناصر من القوات المساعدة أرادوا حجز الآلات الموسيقية للشابين، تنفيذا لقرار السلطات المحلية، لكن الشابين رفضا حجز الأدوات الموسيقية، ودخلا في شنآن مع عناصر القوات المساعدة انتهى بالقبض عليهما وتقديمهما في حالة اعتقال.
وأصدر والي جهة الدار البيضاء-سطات عبد الكبير زهود، في أكتوبر الماضي، قرارا بمنع الموسيقيين على مستوى ساحة مارشال، والأمم المتحدة، وذلك بعد شكايات تقدم بها عدد من السكان، الذين عبروا عن انزعاجهم من استخدام المكبرات الصوتية من قبل الموسيقيين.
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