سينما الخليج

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فيلم للأطفال، حيث تختلف قصة سندريلا الشهيرة هنا، حيث تبدأ أحداثه بالقصة المعروفة لدى الجميع، وعندما تستعد سندريلا للقاء الأمير الذي سيتزوجها تبدأ الأحداث حينما تكتشف أن الأمير تحول لـ«فأر» ويستدعي ذلك منها خوض مغامرة لفك التعويذة السحرية، فتواجه الساحرة الشريرة لتنقذ أميرها.
» فيلم Blue Night
يحكي هذا الفيلم قصة مغنية من نيويورك تختلف أحلامها ورؤيتها للحياة، بعد معرفتها لتشخيص طبي قاتم وصادم، فكيف ستواجه حياتها بعد هذه المستجدات؟
» فيلم I Still See You
تدور قصته حول فتاة تعيش وحيدة في مدينة مليئة بالأشباح، هم بالأساس سكان هذه المدينة الذين ماتوا من عشر سنوات، عندما لا يموت الماضي أبدا، تعيش هذه الفتاة في حال أقرب إلى المعاناة النفسية، فتبدأ بتخيل الأحداث والأشخاص على أنهم موجودون بالفعل، وترى مخاطر تحيط بها.
» فيلم Galveston
في هذا الفيلم قصة رجل يعود ليثأر لعائلته بعد اختطاف أفراد أسرته وتهديدها بالقتل.
» فيلم Dog Days
يحكي الفيلم قصة يوميات أشخاص محبين للكلاب في لوس أنجلوس تحديدا، حيث يعرض الفيلم يومياتهم مع أهلهم، مع بعض المواقف التي تجري في قالب كوميدي.
» فيلم Bonnie Bears Iii: Big Top Secret
وهو فيلم للأطفال يحكي عن مجموعة من حيوانات السيرك، من بينهم دب هو بطل الفيلم يتعرض للعديد من المخاطر بسبب نجوميته التي حققها من خلال هذا السيرك، ويحاول هو وأصدقاؤه الحيوانات الهروب من السيرك عدة مرات.
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