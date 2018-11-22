شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: قيادة المملكة «خط أحمر» والان نبدء بالتفاصيل

جدد وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، التأكيد على أن «قيادة» المملكة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- «خط أحمر».

وقال الجبير في لقاء تلفزيوني مع قناة «CNBC»، الأمريكية: إن البلاد تؤيد قيادتها تماما، وكل مواطن سعودي يشعر بتمثيله في قيادته وكل سعودي يمثل قيادته، وشدد على أن المملكة موحدة حول هذا الموضوع، وزاد: السعودية ملتزمة بقيادتها، وبرؤية 2030 التي قدمها قادتنا، ومواصلة طريق الإصلاح، مضيفا: وسنواصل التحرك رغم ما قد يقوله أو لا يقوله الناس.

»وسائل مغرضة

وبشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال الجبير: تم توجيه اتهامات دون رؤية أدلة، أو معرفة الحقائق، لافتا إلى أن وسائل إعلام تركية وكيانات إخبارية مغرضة مملوكة لنظام قطر تقف وراء تلك الإساءات. وأكد الجبير أن ما حدث لخاشقجي كان «حادثا مؤسفا»، وشدد على أن مرتكبيه «سيقدمون للعدالة»، وقال: إن التحقيق مستمر والمملكة ترغب في رؤية المزيد من التعاون من تركيا، وأضاف: الرياض طلبت من أنقرة أن تزودها بالأدلة، وزاد: وما زلنا ننتظر.

»شراكة راسخة

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأول، أن بلاده ستحافظ على شراكتها الراسخة والمتجذرة مع المملكة.

وأشار ترامب، في بيان، إلى دور السعودية في الحرب العالمية على الإرهاب، وأنها أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والإرهاب، مشددا على أنها حليف عظيم في مواجهة إيران.

»التزام حيوي

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: مثلما قال الرئيس اليوم (الثلاثاء)، ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها مع السعودية، وأضاف: هذا التزام طويل الأمد وتاريخي وحيوي للغاية بالنسبة لأمن بلادنا القومي.

وشدد بومبيو عقب اجتماع مع نظيره التركي، مولود تشاويش أوغلو، في واشنطن، على أن المملكة شريك مهم لبلاده في مجال الأمن القومي ومواجهة إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة تعزز أمنها القومي المرتبط بالسعودية.

واشنطن تشدد على أهمية شراكة الرياض في مجال الأمن القومي الأمريكي ومواجهة إيران