شكرا لقرائتكم خبر عن «إيران» تجدد انتهاكها القانون الدولي عبر سفينتها «سافيز» والان نبدء بالتفاصيل

تدخل الجيش اليمني أمس، معلقا على مناشدة صيادي الساحل الغربي في المخا وذُباب، الذين طالبوا بحمايتهم من تهديدات السفينة المدنية الإيرانية (سافيز) التي ترسو في المياه الإقليمية اليمنية، وتمارس مهام عسكرية بدعم الحوثيين.

وأكد العقيد يحيى أبوحاتم القيادي بقوات الشرعية، أن السفينة تشكل خطورة على حياة الصيادين والمياه الإقليمية اليمنية والملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

» مجلس الأمن

وأضاف العقيد أبو حاتم، في تصريح لـ«اليوم»: إن الحكومة الشرعية وقوات التحالف تقدمت أكثر من مرة لمجلس الأمن بشكوى ضد ممارسات النظام الإيراني بالمنطقة، ودعمها لميليشيا الحوثي، سواء بالأسلحة أو بالصواريخ أو بالخبراء، وأيضاً بتواجد سفن حربية بغطاء مدني منها سفينة «سافيز».

» إمداد الميليشيا

ولفت العقيد إلى أن «سافيز» تقوم بإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة عن طريق القوارب التي تتواجد بها، كذلك تدير منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثي باتجاه المملكة، وتهدد الملاحة الدولية بشكل عام، لافتاً إلى أنها منذ 2017 وهي متواجدة في هذه النقطة وقبلها تواجدت لأكثر من 3 سنوات في البحر الأحمر.

» مركز قيادي

وأشار أبوحاتم إلى أن هذه السفينة تتواجد في نقطة بحرية تبعد حوالي 80 ميلا بحريا من جزيرة كمران، وأكثر من 90 ميلا بحريا من ميناء الحديدة، وتعتبر نقطة قيادة أو تحكم عائم داخل البحر تدير من خلالها العمليات العسكرية للميليشيات الحوثية والدعم اللوجستي والاستخباراتي لهم، كما تراقب حركة طيران التحالف.

وقال العقيد أبوحاتم: باعتقادي لدى الحكومة اليمنية وقوات التحالف، حق مشروع في اتخاذ أمر حازم تجاه هذه السفينة، وقد يصل الأمر إلى الاشتباك المباشر أو احتجاز السفينة وطاقمها، وإيصالها إلى المياه الإقليمية اليمنية والتحقيق مع طاقمها.

» الحرس الثوري

وأضاف أبوحاتم: لسنا في حرب مع الحوثي بل هي حرب واضحة مع نظام الملالي في إيران ومع الحرس الثوري، والحوثي ليس إلا أداة رخيصة تنفذ أجندة إيران في المنطقة، بل هي إحدى فصائل الحرس الثوري شأنها شأن ميليشيا حزب الله والحشد الشعبي في العراق. واستطرد أبوحاتم: أتمنى أن تكون الإجراءات بحق هذه السفينة عاجلة وسريعة لأنها تشكل خطرا بشكل كبير، خصوصاً أننا على مقربة من تحرير الحديدة، وكذلك تحرير مناطق في الساحل الغربي، التي تؤمن للحوثي الاتصالات والمعلومات والخبراء والأسلحة، مما يستلزم إطالة الحرب داخل اليمن.

ومن جانبه، قال العميد محمد جواس: إن السفينة تشكل خطرا على الصيادين وعلى الملاحة في مضيق باب المندب، فهي قطع عسكرية تقوم بإدارة المعارك وتنقل معلومات للعدو.

العقيد أبو حاتم: الحكومة الشرعية والتحالف تقدموا أكثر من مرة بشكاوى لمجلس الأمن