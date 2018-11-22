انت الان تتابع «سلعوة» تعقر 5 أشخاص من بينهم 3 أطفال في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ ص
حيوان السلعوة
أُصيب 5 أشخاص من أهالي قرية نواي، التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، من بينهم 3 أطفال، بإصبات بالغة، بعد أن عقرهم حيوان «السلعوة»، في أثناء تواجدهم داخل قريتهم ومطاردتهم لها، مساء الأربعاء، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة. وسيطرت حالة من الخوف والرعب على أبناء القرية، بعد مهاجمة حيوان «السلعوة» للأهالي، خاصة بعد أن تسببت في إصابة عدد منهم، مؤكدين أنه لولا تصدى المصابين لها لعقرت العشرات.
كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من المستشفى العام باستقبال 5 أشخاص مصابين بعد أن عقرهم حيوان «السلعوة».وقال مصدر بمستشفى ملوي العام، إن المستشفى استقبلت كلا من: سهيلة صابر ثروت، 7 سنوات، وبيشوي سامي صدقي، 7 سنوات، وبرتي بيتر إسحاق،
كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من المستشفى العام باستقبال 5 أشخاص مصابين بعد أن عقرهم حيوان «السلعوة».
وقال مصدر بمستشفى ملوي العام، إن المستشفى استقبلت كلا من: سهيلة صابر ثروت، 7 سنوات، وبيشوي سامي صدقي، 7 سنوات، وبرتي بيتر إسحاق، 4 سنوات، وحسن مسلم حسن، 48 سنة، وحامد شعبان فتحي، 23 سنة، جميعهم من أهالي قرية نواي التابعة لمركز ملوي، لافتا إلى أنهم جميعا يخضعون للإجرءات الطبية اللازمة، مع تقديم الرعاية الصحية لهم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأكد المصابون فى شهاداتهم وأقوالهم أن ما عقرهم هو حيوان «السلعوة».
شكرا لقرائتكم خبر عن «سلعوة» تعقر 5 أشخاص من بينهم 3 أطفال في المنيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .