مصرع 4 في حادث تصادم بطريق بني سويف - الزعفرانة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حفيظ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥١ ص

نقل ضحايا حادث تصادم - أرشيفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، فى حادث تصادم وقع قبل قليل، بالطريق الصحراوى بنى سويف - الزعفرانة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بشأن وقوع حادث تصادم على مقربة من الكيلو 90 من الطريق الصحراوى بنى سويف - الزعفرانة، باتجاه البحر الأحمر، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص جار التعرف على هويتهم، وإصابة آخر ويدعى نبيل شحاتة. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثث إلى مستشفى بنى سويف والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

من جهتها، دفعت إدارة المرور بعدد من السيارات والأوناش لرفع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم. كانت طرق محافظة بنى سويف قد شهدت حوادث سير عدة، ففى مطلع شهر نوفمبر الجارى، أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك على طريق جاويش - أهناسيا، غرب بنى سويف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى