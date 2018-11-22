انت الان تتابع إبراهيم حسن: التحكيم عايز يطلع فرق على كتاف بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ م

إبراهيم حسن

أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، عن غضبه الشديد تجاه الأداء التحكيمي في مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي أدارها الحكم محمد الصباحي، معلقًا: «هو فيه إيه بالظبط؟ معندناش مشكلة نتعادل أو نخسر لكن بشرف مش بالطريقة دي، أخطاء التحكيم حرمت بيراميدز من 3 نقاط مستحقة من يعوضنا عنها». وسقط فريق بيراميدز في فخ التعادل، أمام مضيفه وادي دجلة بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف حسن، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، لقناة «ON sport»: «مشوار الدوري مازال طويلًا والفريق أمامه مباريات كثيرة، لكن لا يوجد فريق أقوى من بيراميدز في مصر، ومن يرغب في المنافسة عليه أن ينافسنا دون مساعدة من أحد». وتابع: «الهدف الذي دخل مرمى بيراميدز جاء من خطأ