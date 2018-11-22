"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع حلوى المولد على الأسر الفقيرة

وزع حزب مستقبل وطن حلوي المولد على الأسر الفقيرة أمام مجلس مدينة المطرية ومساكن الشباب مدينة ستامون بمحافظة الدقهلية، فضلاعن تنظيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وتوزيع الجوائز عليهم بقرية ميت عنتر بمركز طلخا. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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