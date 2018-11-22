شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني و أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك حزب «المصريين الأحرار» في أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصينى وأحزاب الدول العربية بمدينة هانجتشو عاصمة مقاطعة تشهجيانغ، بدعوة رسمية من الحزب الشيوعى الصينى الحاكم.

وذلك خلال الفترة من ما بين 21 : 30 نوفمبر الجاري، لتوطيد الصداقة والتعاون بين الجانب الصيني واستضافة وفد الإطلاع لكوادر الأحزاب السياسية لدول شمال أفريقيا لحضور أعمال وجلسات المؤتمر وزيارة عددا من المناطق التاريخية ولقاءات مع المسؤولين بدولة الصين الشعبية.

وبحسب بيان للحزب، يمثل حزب المصريين الأحرار فى أعمال المؤتمر أمير يوسف –عضو المكتب السياسي للحزب- والذى يلقي كلمة فى الجلسة الافتتاحية غدا الخميس نيابة عن الحزب والأحزاب المصرية تحت عنوان "يد بيد لبناء عالم أفضل".