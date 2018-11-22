شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن افتتاح مركز التدريب بالنقابة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيتم افتتاح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط بمقر النقابة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيكون بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيتم عقد الدورات التدريبية للمحررين المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين بمقر مركز التدريب، مؤكدا أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لمركز التدريب.

وذكر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيتم عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم الخميس للنظر فى عدد طلبات الأعضاء.