شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": لا بد من خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، لعرض الخريطة الاستثمارية للوحدات المحلية.

ويتناول الاجتماع عرض الخريطة الاستثمارية للوحدات المحلية على مستوى الجمهورية والجهود المبذولة للتنسيق بين أطراف وشركاء النجاح لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك الخريطة على أرض الواقع.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر لابد أن يكون لديها خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية، بشكل متكامل بين الوزارات المختصة بالحكومة وليس بشكل منفرد من جانب أحد.

وأكد السجينى على أن تحركات كثيرة تتم من جانب وزارة التنمية المحلية، وأيضا وزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة، من خلال مشروعات استثمارية، ولكن التكامل لهذه المشروعات ضرورة من خلال الخريطة الاستثمارية الكاملة،، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية متكاملة من جانب الحكومة لخريطة استثمارية بكل الأدوات لدعم الدخل القومى للدولة المصرية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه لمس من خلال وزيرة الاستثمار سحر نصر، أن الخريطة فى الإهتمامات وتعمل الحكومة فى إطارها بخلاف الفترات الماضية التى لم يكن هناك رؤيه فى هذا الصدد.