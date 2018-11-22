الحرس الثوري الإيراني يهدد بضرب القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر

حسام رضوان
هدَّد أمير علي حاجي زادة، قائد إدارة الفضاء بالحرس الثوري، بضرب القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج.
وبحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال "زادة"، إن القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر، وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج في مرمى الصواريخ والنيران الإيرانية، ويمكن ضربها إذا قام الأمريكيون بتحرك.
وأضاف أن الصواريخ الإيرانية "أرض - بحر" يبلغ مداها 700 كم، وأن حاملات الطائرات في مرماها.
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