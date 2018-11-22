وزير التعليم : أولياء أمور الطلاب على عينا وراسنا

حسام الحارتي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تقوم حاليا بمشروع قومي لخدمة 22 مليون طالب، والارتقاء بهم خلال الفترة المقبلة.

وقال شوقي في تصريحات هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten" إن أمهات مصر وأولياء أمور مصر على عينا وراسنا"، مضيفا أن البعض يحاول الآن تشتيت جهود وزارة التربية والتعليم عن طريق السوشيال ميديا.

وأوضح أن ما يحدث على الإنترنت ليس لهم المشروعية في الانتقاد في ظل تواجد أولياء أمور وتواجد مجالس الآباء التي تتم للاستماع إلى أقوالهم.

وأوضح أن مستخدمي السوشيال ميديا، يمثلون...