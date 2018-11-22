النشرة: توقيف سوري ولبنانية في صيدا يروجان عملة أجنبية مزورة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه بعدما توفرت معلومات لدى ​مفرزة صيدا القضائية​ عن قيام رجل وامرأة بترويج ​عملة مزيفة​ من فئة المئة دولار، تمكنت دورية من مفرزة صيدا القضائية من توقيف كل من (ض، ص) وهي لبنانية الجنسية و (خ، ح) وهو سوري الجنسية على الكورنيش البحري لمدينة صيدا.وبعد تفتيشهما عثر على عملة مزورة بحوزتهما حيث تم إلقاء القبض عليهما ويتم التحقيق معهما تحت اشراف ​القضاء​ المختص.

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