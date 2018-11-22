سيناتور أميركي: التقارير حول تعذيب الناشطات في السعودية أمر مقلق

أكد السيناتور الديمقراطي بوب منينديز، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "ينبغي تمرير التشريع الخاص بمحاسبة ​السعودية​ المتعلق بحقوق الإنسان خصوصاً حول حرب ​اليمن​"، مشيراً إلى أن "التقارير الإعلامية حول تعذيب الناشطات في السعودية أمر مقلق".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد اكد، في بيان، أن "​الولايات المتحدة​ تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن "​الكونغرس​ حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن ​​السعودية​​ لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع ​الأمن​ الأميركي".