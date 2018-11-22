سيناتور أميركي: التقارير حول تعذيب الناشطات في السعودية أمر مقلق

أكد السيناتور الديمقراطي بوب منينديز، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "ينبغي تمرير التشريع الخاص بمحاسبة السعودية المتعلق بحقوق الإنسان خصوصاً حول حرب اليمن"، مشيراً إلى أن "التقارير الإعلامية حول تعذيب الناشطات في السعودية أمر مقلق".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اكد، في بيان، أن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن "الكونغرس حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن السعودية لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي".
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