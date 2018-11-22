وزير المالية البريطاني: الخروج من الإتحاد الأوروبي قد لا يحدث إطلاقا

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، خلال حدبث تلفزيوني، أن "انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت" قد لا يحدث مطلقا حال رفض برلمان بلاده المصادقة على الاتفاق بهذا الشأن بين بريطانيا والإتحاد".
ولفت إلى أن "الانسحاب السلس من الاتحاد الأوروبي، وفي حال إجراء ذلك بطريقة نظامية، سيكلف اقتصادنا عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم مصادقة البرلمان على هذه الصفقة، سيتشكل لدينا وضع سياسي فوضوي".
وأكد أن "في هذه الفوضى التي قد تحصل يمكن ألا يكون هناك بريكست على الإطلاق".
وصادق مجلس الوزراء البريطاني يوم 14 تشرين الثاني على مشروع اتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول شروط تنفيذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد.
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