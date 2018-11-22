وزير خارجية الإمارات: إيران يمكن أن تكون شريكا للمنطقة

أكد وزير الخارجية ​الإمارات​ي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال حديث تلفزيوني، أن "القضية ​اليمن​ية أو أي قضية في العالم يجب أن تحل على طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أنه "لولا التدخل ال​إيران​ي في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل بخسائر أقل وأيضا بوضع مستقر لأشقائنا في اليمن".

ورأى أن "القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "إيران يمكن أن تكون شريكا للمنطقة وتقدم خدمة لمواطنيها لو انتهجت نهجا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلا من نشر الفوضى في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "لا شك أن أي حل في اليمن يحتاج لأن يكون مبنيا على أسس سياسية".

وأوضح عبد الله بن زايد أن "​التحالف العربي​ في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني"، موضحاً أننا "بجهود مخلصة لخلق الأجواء المناسبة للحل السياسي في اليمن"، مشدداً على أن "الحل السياسي في اليمن يحتاج إطارا يمنيا مدعوما من دول الإقليم ومن ​الأمم المتحدة​"، ومعتبراً أننا "ندعم جهود الأمم المتحدة في اليمن ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز".

ولفت إلى أننا "نتطلع إلى محادثات ​السويد​ التي قد لا تكون الجولة النهائية من المفاوضات لكننا نأمل أن تكون أساسا لمفاوضات أكثر جدية من طرف ​الحوثيين​".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على "وجود توافق بين الإمارات و​فرنسا​ بشأن قضايا المنطقة"، مشيراً إلى أن "هناك توافقاً إماراتياً فرنسياً لمواجهة التطرف ومكافحته".

وأوضح أنه "لا يمكن ​القضاء​ على ​الإرهاب​ دون مواجهة انتشار التطرف والكراهية وعدم التسامح وعدم التعايش"، مشيراً إلى أننا "نتعاون مع فرنسا في تنمية دول العالم الثالث في ​إفريقيا​ وشرق آسيا و​أميركا اللاتينية​"، كاشفاً عن "تفاهمات مع فرنسا لحماية التراث العالمي و​الآثار​ من أخطار الإرهاب حول العالم".