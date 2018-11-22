قائد بالحرس الثوري: حاملات الطائرات الأميركية بالخليج في مرمى صواريخنا

أكد قائد إدارة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة، في حديث صحفي، أن "القواعد الأميركية في أفغانستان والإمارات وقطر وحاملات الطائرات الأميركية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية، مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
ولفت زادة إلى أنه "كل هذه الأهداف في مرمى نيراننا ويمكننا ضربها إذا قام الأميركيون بتحرك"، مشيراً إلى أن "صواريخنا أرض بحر يبلغ مداها 700 كيلومتر وحاملات الطائرات الأميركية هي أهدافنا".
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