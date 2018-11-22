تيريزا ماي: قلقون من حكم المؤبد على الأكاديمي البريطاني في الإمارات

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، ​تيريزا ماي​ عن "قلقها وخيبة أملها من الحكم على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في ​الإمارات​ العربية المتحدة، بالسجن مدى ​الحياة​"، معتبرةً أن "القرار جائر، وأنه تم إبلاغ السلطات الإماراتية بذلك على أعلى مستوى. مضيفة "نشعر بقلق وخيبة أمل عميقة حيال قرار اليوم".

وكانت وكالة "​رويترز​" للأنباء قد أفادت بأن "محكمة إماراتية قضت ب​السجن المؤبد​ على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز".

واعتقل هيدجز، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، يوم الخامس من أيار في ​مطار دبي​ بعد زيارة استمرت أسبوعين وظل رهن الحبس الانفرادي. ووجهت له رسميا هذا الشهر تهمة ​التجسس​ على الإمارات.