تيريزا ماي: قلقون من حكم المؤبد على الأكاديمي البريطاني في الإمارات

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي عن "قلقها وخيبة أملها من الحكم على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في الإمارات العربية المتحدة، بالسجن مدى الحياة"، معتبرةً أن "القرار جائر، وأنه تم إبلاغ السلطات الإماراتية بذلك على أعلى مستوى. مضيفة "نشعر بقلق وخيبة أمل عميقة حيال قرار اليوم".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أفادت بأن "محكمة إماراتية قضت بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز".
واعتقل هيدجز، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، يوم الخامس من أيار في مطار دبي بعد زيارة استمرت أسبوعين وظل رهن الحبس الانفرادي. ووجهت له رسميا هذا الشهر تهمة التجسس على الإمارات.
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