أهم التصريحات في 24 ساعة: الملك وولي العهد خط أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – مصراوي قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الحديث عن تغيير ولي العهد محمد بن سلمان أمر "مهين وغير مقبول"، وجاء ذلك بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للمملكة على بدء انخفاض أسعار النفط، وانتقدت نائبة الكونجرس الأمريكية إلهان عمر موقف الرئيس الأمريكي بقضية خاشقجي واعتبرت أن السعودية أثبتت أنه يمكن شراء رئيس.

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