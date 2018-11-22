مُتحدث البرلمان لمصراوي: تشريعاتنا لا تقل أهمية عن مشروعات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان في مرحلة إصلاح وبناء تشريعي يوازي في أهميته ما تقوم به الدولة من إقامة المشروعات الكبرى.

وقال حسب الله في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه يوجد مشروعات تشريعية تسير بالتوازي مع البنية التحتية للدولة، مؤكدًا أنه لن يستقيم بناء الدولة إلا بتشريعات عملاقة لا تقل أهمية عن مشروعات الرئيس التنفيذية.

وحول احتمالية وجود قوانين اقتصادية جديدة لصالح المواطن تزيد من دخله، رد قائلا: "مفيش قوانين تأكل المواطن بل القوانين تصنع الفرص وتوفر مناخًا تشريعيا، يتيح للمواطنين فرص جديدة التي بدورها توفر فلوس للمواطن مفيش قانون يطلع تلافي تاني يوم فلوس في جيوب المواطنين بل توفر فرص عمل".

وأشار حسب الله إلى أنه "جرى إقرار قانوني الاستثمار والصلح الواقي والإفلاس، فيما تجرى مناقشة قانوني الصناعة والعمل، وهذا يؤكد أن المجلس لديه حزمة تشريعات متكاملة اقتصادية".

وأكد أن المجلس لديها أجندة تشريعية يدرسها باستمرار، ستكون في إطار الاجندة العامة للدولة.