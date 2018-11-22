مصرع وإصابة خمسة مواطنين في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل ببني سويف. كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق بنى سويف الزعفرانة بالقرب من الكيلو 90 إتجاه البحر الأحمر مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخص خامس. وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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