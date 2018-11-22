بالصورة: مواطن يتفاجأ برئيس الوزراء السوداني أمام صراف ألي.. يقومان معا برحلة بحث لصراف يعمل فماذا كانت النتيجة؟

كتب أحد المواطنين مساء يوم الأربعاء على حسابه بفيسبوك يحكي معاناته في البحث عن صراف ألي لسحب نقود بالعاصمة الخرطوم، وإذا به يتفاجأ برئيس الوزراء السوداني معتز موسى أيضاً يبحث عن صراف به نقود وقد فشل الإثنان في العثور على صراف به نقد بعد زيارة عدة مناطق.

وكتب النذير ميسره الأبوابي بحسب ما نقلت عنه صحيفة أخبار الخليج 365 (اثناء ما انا بفتش صراف ألي مشيت بنك الخرطوم فرع ال60 لقيت معتز موسي واقف محتار

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