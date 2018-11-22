دولة عربية تطلق ثاني قمر صناعي

أطلق المغرب، الأربعاء، قمرًا صناعيًا بنجاح من السواحل الشمالية لأمريكا الجنوبية.

جاء ذلك حسب مقطع فيديو نشرته، الأربعاء، شركة "تاليس إيلينيا سبيس"، الفرنسية، والمتخصصة في صناعة آليات الفضاء.

وقال بيان للشركة إن القمر الصناعي يحمل اسم "محمد السادس ب"، وأطلق من محطة "غيانا" بالساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، التابعة للسيادة الفرنسية.

وأوضحت الشركة أن القمر بإمكانه التقاط صور تصل جودتها 70 سنتيميتر.

ولفت البيان إلى أن "عملية الإطلاق إلى غاية انفصال القمر الصناعي استغرقت نحو 55 دقيقة".

وصمم القمر الصناعي كل من شركة "تاليس إيلينيا سبيس"، التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير، وشركة "إيرباص ديفانس آند سبيس" (أوروبية)، التي تولت توفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات والمراقبة.

ويتميز القمر المغربي بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، وسيتم استعماله لمراقبة الحدود والسواحل خاصة أن السلطات المغربية تحاول إحكام قبضتها لمنع هجرة شباب المغرب إلى أوروبا ووقعت أحداث مأساوية خلال ملاحقة المهاجرين كان آخرها قيام البحرية المغربية بقتل مواطنة على متن قارب هجرة.

كما أن القمر سيستخدم لأغراض المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر.

وسيكون هذا القمر الصناعي الثاني من نوعه ضمن برنامج "محمد السادس أ وب"، بعدما جرى إطلاق الأول في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية، بهدف تعزيز قدرات المملكة الأمنية والاستخباراتية.

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