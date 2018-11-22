كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري: ما تقوم به إسرائيل في القدس مخطط قديم لتهويدها وإبعادها عن طاولة المفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني، هاني المصري، على هدم عشرين محلاً تجاريًا في مخيم شعفاط، قائلاً: «هذه خُطوات جديدة لتنفيذ مُخطط قديم يستهدف استكمال تَهويد القدس وحسمها وإنهائها من طاولة المفاوضات لِترسيخ إقرار الضم، الذي قررهُ الكنيست الإسرائيلي منذ عشرات السنين».

وأضاف المصري، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّ إسرائيل تُحاول استغلال هذا الظرف، الذي تعتبر أنهُ يُعيطيها فرصة ذهبية لتحقيق ما عَجزت عن تحقيقهِ حتى الآن بِسبب صمود الشعب الفلسطيني وصمود أهلنا في القدس، لذلك هيَّ تُلاحق الأمر بخُطوات وسياسات بِصورة مُستمرة حتى تحقق أقصى ما يُمكن بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرين محلاً تجاريًا في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، إذ قد اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا المخيم.