كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ قانون: الاحتلال يستهدف تفريغ القدس وما حولها من سكانها الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، إنهُ من الواضح أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يُريد شطب المخيمين «شعفاط وقلنديا»، هذان المخيمان اللذان يُحيطان بمدينة القدس لوحدهما وهو جزئ لا يتجزأ من بلدة شعفاط.

وأضاف عيسى، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنَّ إسرائيل تريد أنْ تفرض سيادتها على كل المَناطق المُحاذية في القدس وحول القدس لأنْ تقول إنَّ هذه المدينة هيَّ يَهودية هذا من جانب، والجانب الآخر هو شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما صرحَ به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو الكونجرس الأمريكي عندما قالوا بإنه لم يبق من اللاجئين إلا 40 ألفًا، وهم يقصدون الذين أعمارهم كبيرة، وبالتالي لا يعترفون بأولادهم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد قامت بهدم عشرين محلا تجاريا في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، ويأتي الهدم في وقت تسابق إسرائيل الوقت لإسقاط صفة اللاجيء وإزالة اسم المخيم ضمن الحرب على اللاجئين ووكالة الأونروا.