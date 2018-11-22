كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الكويتية تنقل الحوثيين إلى مباحثات السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مصدر كويتي في وزارة الخارجية الكويتية، أن وفد ميليشيا الحوثي المشارك في المباحثات اليمنية التي ستعقد في السويد، سينتقل بإحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية.
ونقلت صحيفة "النهار" الكويتية الأربعاء، عن المصدر أن الكويت وافقت على نقل الوفد بالناقل الجوي الوطني وستنطلق من الكويت إلى صنعاء ثم من صنعاء إلى السويد مباشرةً، بناءً على طلب سويدي وافقت عليه الكويت.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله أمس الأربعاء، في تصريح صحفي بمناسبة حضوره حفل سفارة عمان بالعيد الوطني، أن التنسيق جارٍ مع من وصفهم بالأصدقاء في السويد، لافتاً إلى أن المباحثات ستعقد في موعدها، في 3 ديسمبر المقبل.
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