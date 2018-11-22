كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع الدولار بسبب اليورو وزيادة الإقبال على المخاطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وارتفع اليورو بفعل تقارير في وقت سابق عن انفتاح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني على مراجعة الخطة المالية لـ 2019.
ولكن سالفيني قال في وقت لاحق، إنه غير منفتح على التفاوض على العجز الإيطالي المستهدف عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً بلغ 0.2% في أحدث قراءة عند 1.1390 دولار لليورو.
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