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تراجع الدولار بسبب اليورو وزيادة الإقبال على المخاطرة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع الدولار بسبب اليورو وزيادة الإقبال على المخاطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبط الدولار أمس الأربعاء، مع زيادة الإقبال على المخاطرة بدعم من صعود الأسهم وارتفاع اليورو بفعل آمال في إيجاد حل لميزانية إيطاليا.
وانخفض مؤشر الدولار في تعاملات الظهيرة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 96.685.

وارتفع اليورو بفعل تقارير في وقت سابق عن انفتاح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني على مراجعة الخطة المالية لـ 2019.

ولكن سالفيني قال في وقت لاحق، إنه غير منفتح على التفاوض على العجز الإيطالي المستهدف عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً بلغ 0.2% في أحدث قراءة عند 1.1390 دولار لليورو.

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