رئيس حزب تونسي يقدم عرضا مفاجئا لولي عهد السعودية

قدم رئيس حزب سياسي تونسي عرضا مفاجئا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب تطورات قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي، بحسب ما ذكره موقع “عربي 21”.
وعلى صفحته عبر “فيسبوك”، دوّن رئيس حزب “البناء الوطني”، رياض الشعيبي: “عندي اقتراح وفي نطاق المعاملة بالمثل: أقترح على رئيس الجمهورية قبول إقامة محمد بن سلمان في تونس كرد للجميل بعد قبول المملكة السعودية استضافة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي طوال السنوات الماضية”. وأضاف: “إن شاء الله مولد نبوي مبارك وكل عام وانتم بخير”.
وشهدت الأيام الماضية تطورات مثيرة بخصوص قضية خاشقجي، بعد تصريحات رسمية أمريكية وتركية تلمح إلى احتمالية تورط ابن سلمان في قتل الكاتب السعودي.
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