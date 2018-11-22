ارتفاع حالات الانتحار في إقليم شفشاون إلى 26 حالة!

أفاد مصدر مطلع، أن حالات الانتحار في إقليم شفشاون، ارتفعت إلى 26 حالة، بعد وضع رجل خمسيني لحدّ لحياته، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن الخمسيني الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وجد معلقاً على جذع شجرة الزيتون، في منطقة قريبة من مدينة شفشاون.

وأبرز في السياق نفسه، أن الخمسيني تغيّب عن منزل أسرته قبل ثلاثة أيام، وأذيع خبر اختفائه من أجل إيجاده، إلا أنه عثر عليه جثة هامدة.

ويشهد إقليم شفشاون تسجيل ارتفاع حالات الانتحار على المستوى الوطني، ولم يعرف لحد الآن دواعي الإقدام عليه بهذا الشكل المخيف.