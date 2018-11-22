أفاد مصدر مطلع، أن حالات الانتحار في إقليم شفشاون، ارتفعت إلى 26 حالة، بعد وضع رجل خمسيني لحدّ لحياته، مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المصدر، أن الخمسيني الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وجد معلقاً على جذع شجرة الزيتون، في منطقة قريبة من مدينة شفشاون.
وأبرز في السياق نفسه، أن الخمسيني تغيّب عن منزل أسرته قبل ثلاثة أيام، وأذيع خبر اختفائه من أجل إيجاده، إلا أنه عثر عليه جثة هامدة.
ويشهد إقليم شفشاون تسجيل ارتفاع حالات الانتحار على المستوى الوطني، ولم يعرف لحد الآن دواعي الإقدام عليه بهذا الشكل المخيف.
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الانتحار في إقليم شفشاون إلى 26 حالة! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .