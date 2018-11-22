إصابة نيمار تثير الذعر بباريس سان جيرمان..وهذا ماقاله النادي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، أن اللاعب نيمار داسيلفا سيخضع لفحص طبي ثان بعد 48 ساعة، عقب التحاقه مصاباً بالمجموعة.
وأضاف النادي الباريسي في بلاغ رسمي له، أن الكشوفات الأولية أوضحت بأن اللاعب يعاني من شد عضلي، تعرض له بالتجمع الأخير لمنتخب بلاده البرازيل، وتحديدا بالمباراة الودية أمام منتخب الكاميرون.
ويتم الحسم بشكل نهائي في مدة غياب نيمار عن الملاعب، بعد إجراء الأشعة الدقيقة، خصوصا وأن المجموعة تراهن بشكل كبير على نجمها في المباراة المقبلة لـ “تشامبيونز ليغ”، أمام الخصم ليفربول.
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