توقف أهم موقع صناعي لـ”بوجو” في فرنسا بسبب “السترات الصفراء

أعلنت إدارة أهم موقع صناعي لشركة “بوجو” بمدينة سوشو الفرنسية، التوقف عن العمل؛ لأن الشاحنات التي تنقل له قطع الغيار متوقفة على الحواجز التي نصبها أصحاب “السترات الصفراء”.

ولا تزال حركة “السترات الصفراء” مستمرة منذ أيام، وتعرقل حركة التنقل بفرنسا؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما ألقت الشرطة القبض على بعض المحتجين وأصدرت بحقهم أحكامًا متفاوتة.

وبحسب إدارة الشركة الفرنسية الشهيرة بصناعة السيارات في العالم، سيتوقف خط عمل 308 و 3008 عن العمل تمامًا؛ لأن المصنع لم يتزود بقطع الغيار القادمة من الموردين في إسبانيا.

وتوجد الشاحنات التي تنقل قطع الغيار حاليًا في الحواجز المنصوبة من طرف المحتجين بين مدينة بوردو وبلدة “غويريت”، ما يعني توقف إنتاج 900 سيارة .

وكان المصنع قد جلب كمية من قطع الغيار باستعمال طائرة، حتى يتمكن من الحفاظ على حركة عمل عادية، ليلة الثلاثاء الأربعاء، رغم الاحتجاجات، التي لم تصل لمرحلة حصار الموقع، ما يعني إمكانية استئناف العمل في حال وصلت قطع الغيار.

وتعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات في فرنسا، وتعطيلها يعني زيادة تكلفة إضافية على الاقتصاد.