الإنفصاليون قلقون من عزم شركتين سويسريتين الاستثمار في الصحراء

أثار إعلان شركتين سويسريتين، “بي بي سي” للطاقة الريحية “ولافراج أولسيم” المختصة في صناعة الإسمنت، الاستثمار في أقاليم الصحراء المغربية، قلق الانفصاليين، والموالين لهم.

ووجد قلق الانفصاليين صداه لدى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي قالت صباح اليوم إن منظمة “تير دي زوم” فرع سويسرا، والموالية للبوليساريو، أصدرت بلاغا في الموضوع.

وادعى المصدر أن ما أقدمت عليه الشركتين السويسريتين، يعتبر خرقا للقانون الدولي.

ونقلت الوكالة الجزائرية، تصريحا لمنسقة الحملات السياسية والتنموية، التي تحدثت عن تواجد شركتي “بي بي سي” بمدينة بوجدور، للاستثمار في الطاقة الريحية بشراكة مع شركة مغربية، وكذلك “لافارج أولسيم” للإسمنت بالعيون.