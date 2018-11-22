المنتخب الوطني يتعادل أمام منتخب الجالية المغربية بإسبانيا

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 19 سنة، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة هدف واحد في كل مرمى، في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
وحسب الموقع الرسمي لجامعة الكرة، فإن المباراة تدخل في إطار الدوري الدولي الذي تنظمه عصبة الغرب لكرة القدم.
ووقع هدف المنتخب الوطني في هذه المباراة التي أقيمت بملعب المعهد الملكي مولاي رشيد، بمدينة سلا، اللاعب أشرف الحيان في الدقيقة 14، بينما سجل هدف التعادل لمنتخب الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، اللاعب إسماعيل شاعير في الدقيقة 87.
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