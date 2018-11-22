نتسيريت عيليت: المشتركة للتعايش تُحصّل صلاحيات واسعة بدخولها الائتلاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انضمت القائمة المشتركة للتعايش، إلى الائتلاف البلدي الشامل في نتسيرت عليت، وحصّلت بموجب الاتفاق الائتلافي الذي وقعته مع رئيس البلدية، رونين بلوط، على منصب نيابة الرئيس وصلاحيات في قسم البنى التحتية وتطوير حدائق المدينة والصحة العامة بالإضافة إلى رئاسة لجنة الصناعة والتجارة، علمًا بأن القائمة تتمثل في الدورة الحالية بثلاثة أعضاء في المجلس البلدي.

وجاء في بيان للقائمة المشتركة لتعايش، نشرته عبر حسابها الرسمي على صفحة "فيسبوك"، أنها حصلت بموجب اتفاق انضمامها للائتلاف "على انتخاب شكري عواودة نائباً لرئيس البلدي، بالإضافة إلى صلاحيات قسم البنى التحتية وتطوير حدائق المدينة والصحة العامة، بالإضافة إلى إسناد رئاسة لجنة الصناعة والتجارة لرائد غطاس، وانتخاب مراقب الحسابات حبيب عودة عضواً في لجنة التخطيط والبناء".

وأشارت إلى أنها حصّلت "4 ممثلين في إدارات المراكز الجماهيرية، الشركة الاقتصادية ومجمع المياه والصرف الصحي"، واعتبرت القائمة أنها حصلت بموجب الاتفاق "على عضوية كبيرة نسبيًا في كافة اللجان البلدية".

ولفتت إلى أن الاتفاق شمل بنودًا تنص على "العمل على مساواة الجماهير العربية في الحياة الثقافية والتربوية، بالإضافة إلى التعليم المتساوي، وبنود أخرى".

وفي حسابه على "فيسبوك"، أكد غطاس أن "رئيس البلدية التزم بالعمل على تطوير حي الكرميم من ناحية الشوارع والمجاري والبنى التحتية. كذلك العمل على تحويل الأراضي الزراعية لأراضي مرخصة للبناء".

وأشار إلى أنه "سيتم تخصيص ميزانيات خاصة من البلدية للنشاطات الثقافية الخاصة بالسكان العرب والتي تعبر عن تراثنا وثقافتنا".

واعتبر أن "هذه الاتفاقية الائتلافية هي إنجاز هام للقائمة وتثبت ما كنّا قد قلناه في السابق إن قائمتنا هي الممثل الشرعي للسكان العرب في المدينة، وإنها الضمان الوحيد لتعامل رئيس البلدية باحترام وندية مع السكان العرب".

وأكدت القائمة أن "الاتفاق متشعب وجيد، نطمح من خلاله تحقيق برنامجنا في السنوات الـ5 القادمة" .