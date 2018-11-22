الهند: قبيلة منعزلة تقتل أميركيا بالقوس والنشاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق أعضاء قبيلة منعزلة في الهند، سهما على شاب أميركي وطئ جزيرتهم التي يُحظر دخولها قانونيا، مما تسبب بمقتله، بحسب ما قالته الشرطة الهندية.

وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن جون ألين تشاو (27 عاما)، دفع مبلغا من المال لصيادين محليين لنقله إلى أقرب نقطة من الجزيرة التي تقطنها قبيلة تعود أصولها إلى أكثر من 30 ألف عام.

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت سبعة صيادين لتسهيلهم زيارة تشاو إلى جزيرة نورث سينتينيل حيث وقعت عملية القتل على ما يبدو.

وقال الناشط بالدفاع عن حقوق القبائل المنعزلة، إن "الصيادين حاولوا نصحه (تشاو) بأن الذهاب إلى الجزيرة خطر"، قبل أن يُقتل بالقوس والنشاب.

ويقدر عدد سكان نورث سينتينيل، وهي جزيرة صغيرة من الغابات، بنحو 100 شخص، ويعرف عنهم مقاومتهم لجميع الاتصالات مع الغرباء، وغالبا ما يهاجمون أي شخص يقترب.

وفي عام 2006، قتل أفراد القبيلة صيادين اضطرا للنزول إلى شاطئ الجزيرة، بعد أن تعطل قاربهما بجانبها.

وتمنع السلطات الهندية إجراء أي محاولة للتواصل مع سكان الجزيرة الصغيرة التي تقع ضمن جزر أندامان ونيكوبار هي مجموعة من الجزر عند منعطف خليج البنغال وبحر أندامان.