تقارير: صلاح سينتقل إلى برشلونة في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، سيكلف خزينة برشلونة الإسباني 250 مليون يورو في حال أراد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير قد كشفت عن وجود بندا وقع عليه من قبل فريقي ليفربول وبرشلونة بعد صفقة انتقال البرازيلي، فيليب كوتينيو، من الأول إلى الأخير، والذي يقضي بعدم انتقال لاعبي الريدز للبارسا لمدة 3 سنوات قادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الإسبانية" فإن اتفاق برشلونة وليفربول ينص على أن أي لاعب في الأخير ينتقل للأول قبل 2021 سيلتزم الفريق الكاتالوني بدفع رسم إضافي قدره 100 مليون يورو.

وافترضت الصحيفة أن القيمة السوقية لصلاح تبلغ نحو 150 مليون يورو، وبالتالي سيكلف خزينة برشلونة 250 مليون يورو.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى "البلوغرانا" في سوق الانتقالات الشتوية الماضية بصفقة بلغت 160 مليون يورو بعد مفاوضات عديدة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن "الاتفاق الذي جرى بين الفريقين يعود لرغبة النادي الإنجليزي في عدم بيع أي لاعب في صفوفهم".

يذكر أن سبق وقام برشلونة بالتعاقد مع لويس سواريز لاعب ليفربول السابق في عام 2014، بمبلغ 81 مليون يورو.